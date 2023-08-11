روسيا تنفي تأميم الأصول الأجنبية للشركات الراغبة فى العمل بموسكو

موسكو- أ ش أ

أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكى، أن الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل فى روسيا و تمتثل للقوانين ليست معرضة لأي خطر.

وقال بيريتشيفسكى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "أود أن أؤكد أن الشركات التي لا تزال مهتمة بمواصلة عملها بنزاهة في بلدنا و الامتثال للتشريعات الروسية ليست في خطر على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تلجأ إلى مختلف أنواع التلاعبات لإجبار رجال الأعمال على مغادرة السوق الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولى، إنه إذا أرادت الشركات الأجنبية العودة إلى روسيا، فلن تغلق سلطات البلاد الباب أمام أحد، وستخلق الظروف الملائمة لهم.