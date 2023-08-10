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BBC

إصابات وانهيار مبنى.. زلزال قوي يضرب جنوب شرقي تركيا

09:57 م الخميس 10 أغسطس 2023

مقياس ريختر

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وكالات:

أفاد التلفزيون التركي، بأن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة يشيليورت بولاية ملاطية، جنوب شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية "أفاد"، أن السكان منطقة يشيليورت شعرو بالزلزال الذي تم تسجيله على عمق سبعة كيلومترات تحت الأرض في المحافظات المجاورة.

وقال حاكم ملاطية، خلوصي شاهين، إنه انهار مبنى مهجور، ووردت أنباء عن وقوع عدة إصابات.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تغريدة على "تويتر"، أن "الزلزال وقع في ملاطية بقوة 5.3 عند الساعة 20:48 في منطقة يشيليورت".

وأضاف أن جميع فرق المؤسسات ذات الصلة بالإنقاذ والطوارئ بدأت عملها، فضلا عن إجراء عمليات مسح ميدانية.

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