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إغلاق الطرق جنوب النرويج بسبب الفيضانات

05:44 م الخميس 10 أغسطس 2023

إغلاق الطرق جنوب النرويج بسبب الفيضانات أرشيفية

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كوبنهاجن - (د ب أ)

يحاول قطاع الطوارئ التعامل مع الفيضانات القوية التي يشهدها جنوب النرويج اليوم الخميس، وذلك في ظل استمرار عمل مروحيات الإنقاذ.

وقال مسؤولون إن هناك مئات التقارير التي تفيد بوقوع أضرار ناجمة عن عواصف، بالإضافة لإغلاق 125 طريقا، من بينها الكثير من الطرق الرئيسية.

وقد طلبت الشرطة من سائقي السيارات احترام الطرق المغلقة، وتجنب القيادة في المناطق التي ضربتها الفيضانات أو الانهيارات الأرضية.

وقد اضطرت شركة " باني نور" المشغلة لخطوط السكك الحديدية لإغلاق عدة خطوط بسبب المخاطر على قضبان السكك الحديدية، وقالت إن عودة حركة القطارات لطبيعتها سوف يستغرق بعض الوقت.

ويشار إلى أن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة أعقبت هبوب عواصف، ضربت السويد أولا هذا الأسبوع، وبعد ذلك النرويج.

وقد فاضت أنهار على ضفتيها، في حين تم نقل الآلاف من المواطنين لأماكن آمنة. وألحقت الفيضانات ضررا بالغا بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، على بعد 120 كيلومترا شمال شرق أوسلو.

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