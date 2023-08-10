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BBC

روسيا تعلن إحباط هجوم مسيرات أوكراني حاول استهداف موسكو

12:23 م الخميس 10 أغسطس 2023

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو -(د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو وسيفاستوبل.

وأضافت الوزارة في بيان أنه على أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو ومدينة سيفاستوبول، تم إحباط محاولات هجومية "إرهابية" من قبل نظام كييف بواسطة طائرات بدون طيار، حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية صباح اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات دمرت مسيرتين حلقتا باتجاه موسكو حيث دمرت واحدة فوق مالوياروسلافسكي في مقاطعة كالوجا وأخرى فوق منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، مشيرة كذلك إلى تدمير مسيرتين بالقرب من مدينة سيفاستوبول و 9 مسيرات أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، وتحطمت جميعها في البحر الأسود، دون وقوع إصابات أو أضرار، حسبما ذكرت الوزارة.

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