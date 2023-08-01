4 إصابات جراء إطلاق نار شرق القدس

(وكالات)

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "روسيا اليوم" عن متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية أنه "قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم.. وحسب التقارير الأولية، فإن هناك جريحان في مكان الحادث لم تعرف حالتهما بعد".

وأضاف المتحدث أنه "تم تحييد الخطر"، وأن تفاصيل الحادث ستنشر في وقت لاحق.

من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات متوسطة جراء الحادث، وتم تحييد المنفذ من قبل مدني كان بمكان الحادث

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال صاحب محل بالقرب من مكان الحادث كان شاهد عيان على إطلاق النار: "رأيت المنفذ يركض ببندقية وقتلوه، وكان يرتدي سترة مثل سترة موظف البلدية".





في وقت الحادث، الذي لا يزال يُصنف على أنه هجوم عدائي مشتبه به، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في تقييم مسبق للوضع في القيادة المركزية.