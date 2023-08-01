الاستخبارات البريطانية: القتال العنيف جنوب أوكرانيا مستمر

لندن- (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن أعمال القتال العنيف مستمرة في قطاعين بجنوب أوكرانيا.

وأشار التقييم إلى أن تركيز الهجمات الأوكرانية في جنوب أوريخيف، كان ضد عناصر "الجيش الـ 58 للأسلحة المشتركة" (سي إيه إيه 58) التابع للجيش الروسي.

ومن المحتمل جدا أن تكافح قوات (سي إيه إيه 58) في ظل حالة من الإجهاد بسبب الأعمال القتالية، واستنزاف الأفواج المنتشرة في المقدمة، والتي ظلت تقوم بعمليات قتالية مكثفة لأكثر من ثمانية أسابيع، بحسب ما ورد في التقييم.

وإلى ناحية الشرق، وتحديدا جنوب فيليكا نوفوسيلكا، يتم تشكيل القوة الروسية المدافعة من كل من المنطقتين العسكريتين الشرقية والجنوبية، وهو الأمر الذي يؤدي، على الأرجح، إلى حدوث مشاكل في التنسيق.

ومن المرجح أن تتعرض عناصر من "الجيش الخامس المشترك" لضغوط خاصة، وقد يشعرون أيضا بأنهم تأخروا كثيرا على التناوب خارج خط المواجهة.

أما باتجاه الجنوب، فمن المرجح أن تشمل المشاكل الشائعة بالنسبة للقادة الروس، نقصا في ذخيرة المدفعية، ونقصا في الاحتياطيات، ومشاكل في تأمين أجنحة الوحدات في الدفاع.