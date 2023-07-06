روسيا: المتظاهرون في فرنسا يستخدمون الأسلحة الموردة لأوكرانيا
(وكالات)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا تستخدم من قبل المحتجين في فرنسا.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تقع الأسلحة الموردة لكييف في أيدي هؤلاء المحتجين وتستخدم ضد الشرطة في فرنسا".
وأضافت: "تلك الأسلحة التي يقدمها الغرب والناتو وفرنسا، تلك الأموال التي تنفق على دعم القوميين والنازيين والفاشيين في أراضي أوكرانيا لا تعود إلى أراضيها مثل بوميرانغ فحسب بل وتضرب شعبها".
وتابعت أن موسكو تدعو السلطات الفرنسية إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في مدينة نانتير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة.
وشهدت فرنسا موجة خطيرة من أعمال شغب بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي قام بقتل مراهق بالغ من العمر 17 عاما، خلال مراقبة مرورية، بعدما رفض الضحية التوقف، في 27 يونيو الماضي في نانتير بالقرب من العاصمة الفرنسية.
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