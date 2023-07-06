إعلان

BBC

وسائل إعلام عبرية: إسرائيل هاجمت دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

03:54 م الخميس 06 يوليه 2023

إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية العاصمة السورية، دمشق.

ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإنه لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية، فيما استهدف الهجوم مستودعات أسلحة إيرانية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الأحد الماضي، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

ومنذ عدة سنوات تتعرض مناطق متفرقة من سوريا لهجمات وغارات إسرائيلية، فيما تتصدى الدفاعات الجوية السورية لغالبية هذه الهجمات.

سوق مصراوى

إسرائيل الدفاع الجوي دمشق

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market