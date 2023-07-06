وسائل إعلام عبرية: إسرائيل هاجمت دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي
وكالات
قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية العاصمة السورية، دمشق.
ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإنه لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية، فيما استهدف الهجوم مستودعات أسلحة إيرانية.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الأحد الماضي، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.
ومنذ عدة سنوات تتعرض مناطق متفرقة من سوريا لهجمات وغارات إسرائيلية، فيما تتصدى الدفاعات الجوية السورية لغالبية هذه الهجمات.
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