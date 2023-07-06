تل أبيب تكشف عن اختطاف إسرائيلية في العراق.. وتقول: سنفعل كل شيء لإعادتها

(وكالات)

أكد مسؤول إسرائيلي كبير مطلع، مساء الأربعاء، أن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة المواطنة المختطفة إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية روسية، محتجزة كرهينة منذ أربعة أشهر في العراق من قبل جماعة إرهابية تدعى كتائب حزب الله ( جماعة منفصلة عن حزب الله اللبناني) وأشار إلى أنه"يبدو أن الذين اختطفوها كانوا يعرفون مسبقًا أنها إسرائيلية.

وصرح المسؤول متابعة إسرائيل لهذه القضية منذ بعض الوقت. مضيفاً "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادتها إلى منزلها، وستتخذ الإجراءات المناسبة".

وأشار المسؤول إلى أن "العراق يعتبر رسميا دولة معادية"، (القانون الإسرائيلي يمنع مواطنيه من السفر إلى العراق، حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى". وقال المسؤول ان "هذه ليست زيارته الاولى للعراق ولا لدول أخرى تنطوي على مخاطر ".

وأكد على أن إسرائيل "تستكشف عدة طرق وتفكر في خيارات مختلفة لتأمين إطلاق سراح إليزابيث نحن نتطلع إلى وضع طرق لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل، وسنتخذ إجراءات بشأن هذا في المستقبل. على مستوى الحكومة".

وأضاف "تم إبلاغنا بالاختطاف بعد أيام قليلة من اعتقالها. المعلومات الآن تنقل الى الخارج ويمكننا تأكيدها رسميا. تأكدنا انها على قيد الحياة وبصحة جيدة. وتعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن سلامتها".

وبحسب وسائل إعلام عربية ، كانت إليزابيث تسوركوف تقيم في بغداد عندما اختطفت، وهي خبيرة في شؤون سوريا وداعش والشرق الأوسط. وحاصلة على درجة الماجستير من جامعة تل أبيب في تاريخ الشرق الأوسط ودرجة البكالوريوس في الاتصال والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس" بحسب ما أفاد به موقع "والا".

وقال مصدر في المخابرات العراقية لوكالة فرانس برس إن تسوركوف اختطفت في العاصمة العراقية بغداد "في بداية شهر رمضان" الذي بدأ هذا العام في 23 مارس.

في بغداد، ركزت على الفصائل الموالية لإيران وحركة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر كجزء من بحثها حول المنطقة، وفقًا للعديد من الصحفيين الذين التقوا بها. وقال مصدر في المخابرات العراقية إن تسوركوف خطفت بينما كانت تغادر مقهى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كشف اليوم الأربعاء، أن "المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي فقدت في العراق منذ أربعة أشهر، لا تزال على قيد الحياة ومحتجزة كرهينة لدى مليشيا كتائب حزب الله الشيعية(غير مرتبطة بحزب الله اللبناني)"وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فإن إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية والروسية، "لا تزال على قيد الحياة، ونرى العراق مسؤولاً عن مصيرها وسلامتها".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن " إليزابيث تسوركوف أكاديمية دخلت العراق في آمارس المنصرم بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها، من أجل أطروحة الدكتوراه والبحث الأكاديمي لجامعة برينستون في الولايات المتحدة".

تسوركوف، مستخدمة لتويتر، غرّدت آخر مرة قبل أربعة أشهر في ديسمبر المنصرم، مع رابط لأبحاثها حول وكلاء تركيا في سوريا.

وفي تصريح أدلى به المجلس الإقليمي الاستيطاني في الضفة الغربية غوش عتصيون الأربعاء جاء أن الرهينة الإسرائيلية المحتجزة في العراق تعيش منذ فترة طويلة في مستوطنة كفر إلداد قرب بيت لحم في التجمع المعروف إسرائيليا بـ "غوش عتصيون" منذ فترة طويلة.

وأضاف المتحدث باسم المجلس الإقليمي الاستيطاني أنهم على اتصال مع والدة إليزابيث، وهي أيضًا من سكان كفر إلداد. كما أكد على ضرورة تجنب نشر أي تفاصيل غير ذات صلة بسبب حساسية الموقف. قال رئيس بلدية غوش عتصيون ورئيس مجلس يشع شلومو نئمان: “الهيئات المهنية في المجتمع المحلي والمجلس الإقليمي يساعدون الأسرة. نحن نتعرف على تفاصيل الحادث ونطلب من الجمهور الدعاء من أجل الإفراج السريع عن إليزابيث".

وتعتبر كتائب حزب الله جماعة مقرها العراق جزء من التحالف الشيعي. قُتل قائدهم إلى جانب قاسم سليماني في عام 2020 ، لكنهم مجموعة منفصلة عن حركة حزب الله اللبنانية.