جهاز الخدمة السرية الأمريكي: العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض
أ ش أ
أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت كوكايين.
وأضاف الجهاز - في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه لا يزال يحقق في "سبب وطريقة دخوله إلى البيت الأبيض".
وقال البيان إن مجمع البيت الأبيض دخل في "إغلاق احترازي؛ حيث حقق ضباط من فرقة الخدمة السرية النظامية في عنصر غير معروف عثر عليه داخل منطقة عمل".
كما تم استدعاء إدارة مكافحة الحرائق في العاصمة لتقييم العنصر، والذي "تم تحديده بسرعة" على أنه "غير خطير". ثم تم إرسال العنصر لمزيد من التقييم، وذلك عندما تم التأكد من أنه كوكايين، وفقا للبيان.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - نقلاً عن أشخاص مطلعين على التحقيق - أنه تم العثور على الكوكايين بالقرب من المكان الذي يُطلب من الزائرين الذين يقومون بجولات في ويست وينج ترك هواتفهم المحمولة قبل الدخول.
وكان اختبار أولي قد أشار إلى أنه كان كوكايين قبل تأكيده اليوم.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: