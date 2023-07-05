اغتيال قيادي في حزب الإصلاح جنوب غربي اليمن

صنعاء- (د ب أ)

اغتال مسلحان مجهولان، اليوم الأربعاء، قياديا في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد مصدر في الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن" مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار على الشيخ علي الحيسي في مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأضاف أن" الحيسي أحد الشخصيات الفاعلة في حزب الإصلاح بمدينة المخا، حيث شارك في تحريرها من قبضة الحوثيين قبل نحو خمس سنوات".

ويعد حزب الإصلاح أكبر حزب إسلامي في اليمن، وهو مشارك في الحكومة المعترف بها دوليا، وله نفوذ سياسي وعسكري بعدد من المحافظات .

وتخضع مدينة المخا لسيطرة قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي.