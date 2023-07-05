دوي انفجار جديد في محكمة بالعاصمة الأوكرانية كييف
وكالات
أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار جديد في محكمة جزئية في العاصمة الأوكرانية كييف.
وحسب "فرانس برس"، تم تطويق مبنى محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف وكان هناك عدد من سيارات الإسعاف بالخارج.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأوكرانية إيجور كليمنكو، عن حدوث انفجار في محكمة بكييف، مشيراً إلى أنّ أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.
ووصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى موقع الحادث.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: