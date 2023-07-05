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BBC

دوي انفجار جديد في محكمة بالعاصمة الأوكرانية كييف

09:42 م الأربعاء 05 يوليو 2023

دوي انفجار جديد في محكمة بالعاصمة الأوكرانية كييف

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وكالات

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار جديد في محكمة جزئية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب "فرانس برس"، تم تطويق مبنى محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف وكان هناك عدد من سيارات الإسعاف بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأوكرانية إيجور كليمنكو، عن حدوث انفجار في محكمة بكييف، مشيراً إلى أنّ أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

ووصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى موقع الحادث.

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