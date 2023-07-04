وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ هجوم الدهس في تل أبيب دخل بتصريح طبي

رام الله- (د ب أ)

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المهاجم المشتبه به في تل أبيب، الذي صدم بسيارته المارة اليوم الثلاثاء، هو فلسطيني /23 عاما/ دخل إسرائيل بتصريح طبي.

وأفادت التقارير، بأن الشاب ينحدر من قرية تقع بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقالت أسرة المشتبه به، بحسب ما ورد في التقارير، إنه كان يعمل حدادا في تل أبيب ولم يكن مريضا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل قد قتل أثناء هجوم تل أبيب المشتبه به.

ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير فلسطينية، إنه لم يتم إبلاغ الأسرة بعد. ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد تم "تحييد" الشاب على الفور.