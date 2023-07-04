إصابة 7 إسرائيليين.. "حماس" تتبنى عملية دهس تل أبيب
غزة - (بي بي سي)
نشرت حركة حماس بيانًا صحافيًا أكدت فيه أن الشاب عبد الوهاب خلايلة (20 عاما) من بلدة السموع في الخليل، ينتمي للحركة.
ووصفت الحركة عملية الدهس "بالبطولية" وقالت إنها تأتي في سياق "الدفاع المشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة في جنين".
وكان التقارير الإسرائيلية قد أفادت بأن المهاجم قد أصاب 7 إسرائيليين، إثر دهسه مشاة عند المركز التجاري في شارع بنحاس روزين في تل أبيب، وترجله من السيارة وطعنه آخرين بأداة حادة، قبل تعرضه لإطلاق نار أدى لمقتله.
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