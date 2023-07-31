المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يمدد حالة الطوارئ لستة أشهر مجددًا

بانكوك - (د ب أ)

بعد عامين ونصف من الانقلاب، مدد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حالة الطوارئ لستة أشهر أخرى.

ونقل التلفزيون الرسمي الذي يسيطر عليه الجيش عن مجلس الدفاع والأمن الوطني اليوم الاثنين، أنه هذا كان ضروريا للوضع غير المستقر في البلاد.

وقال رئيس المجلس العسكري مين اونج هلينج، خلال تبرير الخطوة، إن الوضع في البلاد لم يعد إلى حالته الطبيعية بعد. وأطاح الجنرالات برئيسة الحكومة الفعلية التي انتخبت بشكل ديمقراطي أون سان سو تشي في الأول من فبراير 2021.

ومنذ فرضت حالة الطوارئ أول مرة بعد الإطاحة يتم تمديدها باستمرار. ووفقا لدستور 2008، فإن المدة القصوى لحالة الطوارئ في البلاد عامان. وجرى تبني هذا التحديد للمدة في ظل الحكم العسكري.

ومنذ الانقلاب انزلقت ميانمار في فوضى وعنف.. ويقمع المجلس العسكري الحاكم كل المقاومة بقوة وحشية.

وأصبحت ميانمار شبه معزولة دوليا بالكامل حاليا. ولا يسمح لأعضاء المجلس العسكري الحاكم حضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان).