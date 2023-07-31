موسكو تشترط إخراج واشنطن أسلحتها النووية من أوروبا لسحب أسلحتها من بيلاروس

موسكو - (د ب أ)

حدد دبلوماسي روسي اليوم الاثنين شرطا لسحب بلاده الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروس.

وقال مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، إنه ليس من الممكن الحديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من أراضي بيلاروس، إلا بعد أن تتخلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" عن مسارهما التدميري، وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا وإزالة بنيتها التحتية.

وقال بوليشوك إن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروس كان ردا على السياسة النووية بعيدة المدى المزعزعة للاستقرار للناتو وواشنطن، إضافة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت مؤخرا على مجالات رئيسية للأمن الأوروبي".

وشدد على أن ذلك كان قرارا اضطراريا استهدف ضمان أمن دولة الاتحاد .