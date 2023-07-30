اغتيال مسؤول في حركة فتح بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان
وكالات
أفادت "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأحد، بمقتل قيادي في حركة فتح الفلسطينية، داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية وعربية، بأن المسؤول هو العميد أبو أشرف العرموشي، قتل اليوم في مخيم عين الحلوة في كمين مسلح.
شهد مخيم عين الحلوة ليلة أمس توتراً أمنياً رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات، إثر إطلاق النار من الملقب بـ "الصومالي" على ناشط إسلامي عند سوق الخضار، وسط المخيم، ما أدى إلى إصابته بقدمه.
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
-
أفضل وأقوي مزيلات العرق للنساء لصيف منعش بخصم حتى 31%تفاصيل
-
تبدأ من 645 جنيها.. أسعار المراوح بالأسواق لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
تبدأ من 55 جنيها| أفضل ماكينات وقوالب صنع الآيس كريم بالمنزلتفاصيل
-
أفضل وأفخم عطور للرجال 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: