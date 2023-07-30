تبادل الهجمات بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا خلال ساعات الليل

كييف - (بي بي سي)

تبادلت أوكرانيا وروسيا هجمات بطائرات مسيرة خلال ساعات الليل.

وقالت السلطات الروسية إنها أحبطت هجمات 25 طائرة مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، رغم أن أوكرانيا لم تؤكد الهجوم من جانبها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ثلاث طائرات مسيرة هاجمت موسكو.

حيث تم تدمير طائرة واحدة واعتراض اثنتين بواسطة أنظمة اعتراض إلكترونية، لكن الطائرتين اصطدمتا بمبنيين على بعد عدة كيلومترات من مبنى الكرملين الروسي.

وتم إغلاق المجال الجوي لموسكو مؤقتًا بعد الهجمات.

وقالت أوكرانيا إن هجومًا صاروخيًا روسيًا على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين.

وقالت الشرطة ووزارة الداخلية الأوكرانية إن صاروخا روسيا أصاب مركزا تعليميا فى البلاد.