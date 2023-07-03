الجيش السوداني: ندعو الشباب للالتحاق بالصفوف وسط الصراع مع قوات الدعم السريع

القاهرة - (د ب أ)

دعت القوات المسلحة السودانية اليوم الأثنين الشباب إلى الإنضمام للجيش وسط تواصل القتال مع من تصفهم بالمتمردين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع .

جاء ذلك في بيان نشره مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في فيسبوك اليوم الأثنين.

وقال البيان "إنفاذا لنداء السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية، تم توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين وعليهم التوجه لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".

ورغم الهدن التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، تتواصل منذ الخامس عشر من شهر أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، غير أن معظمها يتركز في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي للضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرا بأنه منذ إندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي فر أكثر من

6 .2 مليون شخص من منازلهم، مشيرا إلى عبور أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.