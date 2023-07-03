حكومة الإمارات تقرر إنشاء وزارة للاستثمار

القاهرة - مصراوي:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار.وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، إن هدف الوزارة الجديدة "تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية".

وستنضم الوزارة الجديدة، للمجموعة الاقتصادية في الحكومة المتضمنة وزارة المالية، ووزارة وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد.

كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي، على إنشاء مجلس الاستقرار المالي، هدفه تعزيز وحماية الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، وتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر.