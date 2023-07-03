بتجريف الطرق وإقامة السواتر.. إسرائيل تحاول فصل مخيم جنين

(وكالات)

في تعقيب لها على الأحداث الدائرة في جنين منذ فجر الإثنين، قالت مصادر فلسطينية للميادين إن "الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر. ولا تزال القوات الخاصة الإسرائيلية المعززة بالآليات المدرعة حتى الآن عاجزة عن اقتحام المخيم، فيما ينحصر وجود القوات الخاصة الإسرائيلية في أطراف مخيم جنين فقط".



وأضافت هذه المصادر أن "جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم"، مشيرة إلى أن "معنويات المقاتلين مرتفعة جداً وهناك وحدة موقف تترجم في الميدان بشكل مميز".

يشار إلى أن تقارير إسرائيلية أفادت بأن الجيش غير معني أصلا باحتلال المخيم وإنما بمحاصرته. كما شدد الناطق بلسان الجيش أن العملية لا تستهدف المدنيين في جنين وإنما مراكز انطلاق العمليات الأمنية التي تستهدف الإسرائيليين والتي زادت وتيرتها على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر أمني لـ "إسرائيل 24 نيوز" إنه تم تدمير عدد كبير من معامل المتفجرات في جنين خلال الليل. تشمل العملية في جنين انخراط الطائرات والمسيرات في الهجوم، فضلا عن مشاركة ألف مقاتل.

من جانبه قال مدير مستشفى جنين الحكومي: "لم نتلق هذا العدد من الإصابات الخطيرة منذ عام 2002" في إشارة إلى آخر عملية إسرائيلية كبرى في جنين. ووصل الى المستشفيات نحو 27 جريحا 7 منهم بحالة خطيرة فيما تفيد التقارير بمقتل 4 فلسطينيين حتى الآن.