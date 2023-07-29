خطر "التجسس العلمي".. الحرب الأوكرانية تشعل الفزع والخوف في ألمانيا من الصين
برلين - (بي بي سي)
قال وزير التعليم الألماني إن الوقت قد حان لمراجعة خطط التبادل الطلابي مع الصين، وذلك خوفا من خطر "التجسس العلمي".
وقالت بيتينا ستارك واتزينغر إن الصين أصبحت تنافسية بشكل متزايد في مجالات العلوم والبحوث.
ورحبت بقرار إحدى الجامعات في بافاريا (جامعة فريدريش ألكسندر)، التي تشارك بانتظام في تبادل طلابي مع الصين، عدم قبول الطلاب الصينيين الذين يأتي تمويلهم الوحيد من الدولة الصينية، إذ يعتقد أن هؤلاء الطلاب بحسب تقارير ييوقعون قسم الولاء قبل تلقي برنامجهم الدراسي.
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