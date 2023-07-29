مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في الصومال

مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة

وكالات

أكدت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، مقتل 100 عنصر من تنظيم القاعدة الإرهابى بينهم قيادات بارزة فى عملية عسكرية للجيش.

ويواجه الصومال تصعيدً مستمرًا للنشاط الإرهابى الخاص بحركة الشباب الصومالية فى القرن الإفريقى، إذ تتبنى حركة الشباب الصومالية الإرهابية هجمات لإفساح الطريق نحو تسهيل عمليات تجنيد جديدة فى المناطق الحدودية.