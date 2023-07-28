حرائق جديدة في إقليم بوليا بجنوبى إيطاليا

روما - (د ب أ)

تعرض إقليم بوليا الواقع على البحر الأدرياتيكي اليوم الجمعة مرة أخرى لاندلاع حرائق الغابات والأحراش التي لا تزال مشتعلة في جنوب إيطاليا، بالإضافة إلى جزيرة صقلية الواقعة على البحر المتوسط.

وفي إقليم ليتشي بشبه جزيرة سالينتو شب حريق في بعض المنازل مساء أمس الخميس، وسط مخاوف بالاقتراب من الساحل.

في غضون ذلك، تطلب الأمر إخلاء منازل خاصة بقضاء العطلات. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا أثناء فرارهم من ألسنة اللهب القادمة من الشاطئ في بلدة أوجينتو.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء للتلفزيون الإيطالي، إن الطواقم تمكنت من السيطرة على أكثر الحرائق خطورة في أوجينتو خلال عملية استغرقت وقتا طويلا من الليل، مضيفا أن الوضع قد خفت حدته.

وفي إقليم بوليا أتى حريق على إحدى المزارع ودمر العديد من أشجار الزيتون.