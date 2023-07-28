خطر حرائق الغابات الأوروبية يهدد فرنسا

لندن- (د ب أ)

يهدد خطر حرائق الغابات الأوروبية الريفييرا الفرنسية، فيما يكافح رجال الإطفاء في اليونان ما يربو على 100 حريق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتشمل المنطقة المعرضة لخطر مرتفع بجنوب فرنسا قطاعات كبيرة من الساحل ومناطق داخل البلاد بين مدينتي مرسيليا ونيس اعتبارا من بعد غد الأحد، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

كما تهدد الحرائق أنحاء من إيطاليا وإسبانيا، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في شبه جزيرة أيبيريا الأسبوع المقبل.

وتعرقل الرياح الشديدة جهود احتواء حرائق الغابات المستعرة في أنحاء منطقة البحر المتوسط، من الجزائر إلى تركيا.

ويشهد العالم أشد الشهور حرارة في يوليو الجاري، ويشير الخبراء إلى أن الحرارة القياسية التي يشهدها النصف الشمالي من الكرة الأرضية من الولايات المتحدة إلى الصين ما كانت لتحدث لولا التغير المناخي.