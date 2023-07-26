استشهاد فلسطيني خلال مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

رام الله - (د ب أ)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن شابا يبلغ من العمر 23 عامًا، استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم العين للاجئين في نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية خاصة حاصرت منزلاً سكنيًا في مخيم العين فيما اندلعت مواجهات في محيطه أدت إلى إصابة شاب بجروح خطيرة قبل أن يتم إعلان وفاته بعد وقت قصير.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت ناشطًا فلسطينيًا مطلوبًا لها خلال محاصرته داخل منزل في مخيم العين في نابلس.

وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 34 فلسطينيًا.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية داهمت مدن جنين والبيرة وطوباس وبيت لحم ونابلس إلى جانب طولكرم واقتحمت منازل سكنية وفتشتها في إطار حملة الاعتقالات الواسعة.

وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في كل من نابلس وجنين من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار باتجاه مستوطنة "حومش" المقامة في جنين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

واسشتهد ثلاثة شبان فلسطينيين فجر أمس الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بدعوى إطلاقهم النار على قوات للجيش.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات استشهد على إثرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 فلسطيني غالبيتهم في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.