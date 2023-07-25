زلزال بقوة 5.5 يضرب محافظة أضنة التركية

إسطنبول - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر محافظة أضنة بجنوب تركيا صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه مركز كانديلي لرصد الزلازل في اسطنبول.

وقال المركز إن الزلزال وقع الساعة الثامنة وأربعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال في منطقة قوزان، على بعد 64 كيلومترا من مدينة أضنة.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويأتي الزلزال بعد أشهر من وقوع زلزال مدمر في فبراير الماضي، تسبب في حدوث دمار في المنطقة ومناطق بشمال سوريا. ولقى أكثر من 50 ألف شخص حتفهم وانهارت عشرات الآلاف من المباني في تركيا فقط.