زلزال بقوة 5.5 يضرب محافظة أضنة التركية
إسطنبول - (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر محافظة أضنة بجنوب تركيا صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه مركز كانديلي لرصد الزلازل في اسطنبول.
وقال المركز إن الزلزال وقع الساعة الثامنة وأربعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال في منطقة قوزان، على بعد 64 كيلومترا من مدينة أضنة.
ولم تبلغ السلطات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
ويأتي الزلزال بعد أشهر من وقوع زلزال مدمر في فبراير الماضي، تسبب في حدوث دمار في المنطقة ومناطق بشمال سوريا. ولقى أكثر من 50 ألف شخص حتفهم وانهارت عشرات الآلاف من المباني في تركيا فقط.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
فيديو قد يعجبك: