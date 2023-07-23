إيران وقطر تبحثان رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات
طهران - (د ب ا):
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري "محمد بن عبد العزيز الخليفي"، اليوم الأحد في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني "علي اكبر احمديان".
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، بأن "الخليفي" سلّم إلى "احمديان"، في هذا اللقاء، رسالة خطية من رئيس وزراء دولة قطر.
كما تباحث الجانبان الإيراني والقطري، في القضايا الثنائية والاقليمية؛ مع التركيز على رفع مستوى العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات ولاسيما التجارية، وتبنى مشاريع بنى تحتية مشتركة في إطار جدول زمني معين والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.
كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد زار قطر في شهر فبراير العام الماضي ووقع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من الاتفاقيات الثنائية في الدوحة.
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