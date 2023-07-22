استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

أ ف ب

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون السبت، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن "محاولة" لتنفيذ عملية "دهس".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فوزي هاني مخالفة (18 عاما) "استشهد برصاص الاحتلال (الاسرائيلي) في بلدة سبسطية" قرب نابلس.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "محاولة دهس"، موضحا أن " قوات الاحتلال الإسرائيلية، ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق".

وأضاف الجيش أن "مشتبها به" آخر اعتقل.

وقال حرس الحدود الإسرائيلي إن "اضطرابات عنيفة" اندلعت "رشق خلالها مشتبه بهم بحجارة ومتفجرات" قوات الاحتلال التي كانت تضم حينها رجال شرطة وجنودا.

واستشهد 198 فلسطينيًا على الأقل منذ بداية العام في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني و27 إسرائيليًا وأوكرانيًا وإيطاليًا، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967. ويعيش حوالي 490 ألف إسرائيلي في هذه الأراضي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.