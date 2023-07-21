تايوان تحقق في تسريب وثائق حكومية وتداولها عبر الإنترنت

وكالات

كشف مكتب الأمن القومي في تايوان، الجمعة، أن الجزيرة تحقق في وثائق حكومية تم تداولها مؤخراً على الإنترنت.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء المحلية بوقت سابق، أن تايوان تحقق في احتمال تسريب وثائق رسمية، بما في ذلك البرقيات الدبلوماسية وتقارير سرية عن محاولة الجزيرة الانضمام إلى اتفاقية تجارة عالمية، وفق رويترز.

الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو 2023، وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية مع تايوان وسط معارضة من الصين، التي تعتبر أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها.

وقالت الحكومتان إن المبادرة الأميركية- التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين ستعزز العلاقات التجارية من خلال تحسين الجمارك والاستثمار والأنظمة الأخرى، حسب أسوشيتد برس.