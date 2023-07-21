مقتل 4 رجال شرطة في هجومين انتحاريين في باكستان

بيشاور- (د ب أ)

قتل أربعة رجال شرطة وأصيب 11 آخرون، عندما هاجم انتحاريان مركز شرطة بمنطقة "بارا" ومكتب تحصيل في منطقة "خيبر" الباكستانيتين أمس الخميس.

وكان قد تم سماع دوي إطلاق نار من المبنى في بزار "بارا" قبل وقوع التفجيرين، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة.

وقال حياة خان المفتش العام بشرطة أختر للصحيفة "فتح انتحاريان النار على رجال الشرطة في البوابة الرئيسية. ورد رجال الشرطة بشجاعة. وانفجرت العبوتان الناسفتان، اللتان كانتا مربوطتين بجسدي المهاجمين، خلال القتال الذي أعقب ذلك".

وقال مسؤولون أن الأضرار والخسائر البشرية، كانت سترتفع لو كان المهاجمان قد فجرا العبوات الناسفة حول سترتيهما داخل المبنى، بعد تمكنهما من الدخول.

ودمر الانفجاران جزءا من المبنى وحوصر الكثيرون تحت الأنقاض، طبقا لما ذكره مسؤولون، مشيرين إلى أن رجال الشرطة الذين قتلوا والجرحى كانوا محاصرين داخل الأنقاض.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم ، غير أن من المعروف أن حركة طالبان الباكستانية تشن هجمات في البلاد.

وقتلت حركة طالبان باكستان، التي تحمل نفس اسم نظيرتها الأفغانية لكنها حركة مختلفة، حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من أعمال العنف.