التعديل القضائي.. هل قاد نتنياهو إسرائيل إلى عصيان عسكري؟

(بي بي سي)

وقع مئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أمس على عريضة مشتركة أعلنوا خلالها وقف تطوعهم في خدمة الاحتياط احتجاجا على مخطط التعديلات القضائية التي تعمل عليها الحكومة، وبحسب الجنود المشاركين سيكون وقف التطوع فوريا وليس بعد التصديق على ما بات يعرف بـ"حجة المعقولية" بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست، وهي واحدة من التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة تمريرها قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعة من توقيع أطباء ومسعفين وضباط الصحة النفسية في خدمة الاحتياط في الجيش على وثيقة مشابهة أعلنوا خلالها عن وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام من رفض امتثال الجنود للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وقال إن العصيان في الجيش الإسرائيلي هو خطر مباشر على أمن مواطني إسرائيل.

ووافقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي ليلة أمس على مشروع قانون "حجة المعقولية"، الذي يقلص من تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة بحجة عدم المعقولية الدستورية، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل.