مقتل شخص وإصابة أكثر من 40 إثر انفجار في جوهانسبرج

جوهانسبرج - (د ب أ)

أسفر انفجار وقع في حي الأعمال بوسط المدينة بالعاصمة التجارية لجنوب أفريقيا ،جوهانسبرج، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، بحسب ما أورده "راديو 702".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن السلطات لم تحدد بعد سبب الانفجار الذي وقع بعد ظهر أمس الأربعاء وأدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الشوارع، على الرغم من أن التكهنات الأولية تشير إلى حدوث انفجار في خط أنابيب الغاز.

وقالت شركة "إيجولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز في المدينة، إنه من غير المرجح حدوث تسرب غاز لأن أنظمتها لم تتعرض لأي فقد في الضغط.