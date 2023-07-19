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BBC

جنوب أفريقيا: بوتين لن يشارك في قمة بريكس

01:56 م الأربعاء 19 يوليه 2023
جنوب أفريقيا: بوتين لن يشارك في قمة بريكس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أعلنت جنوب أفريقيا مساء الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس المقبل.

ووجهت دعوة للرئيس بوتين لحضور قمة بريكس التي ستعقد في جنوب أفريقيا خلال أغسطس القادم. وتضم بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وينظر البعض إلى تكتل دول بريكس وهو مكون من اقتصادات سريعة النمو على أنه بديل لمجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة.

وكان الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا قال في وقت سابق اليوم إن أي محاولة لاعتقال الرئيس فلاديمير بوتين عندما يزور جنوب أفريقيا ستعد إعلان حرب ضد روسيا.

ووجه رئيس جنوب أفريقيا هذا التحذير قبل أسابيع من عقد اجتماع دولي في العاصمة جوهانسبرغ، من المقرر أن يحضره الرئيس الروسي.

وإذا ما غادر بوتين الأراضي الروسية، فإنه سيكون تحت طائلة مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

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