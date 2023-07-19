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BBC

ليتوانيا تشكل تحالفا لمساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام

10:40 ص الأربعاء 19 يوليو 2023
ليتوانيا تشكل تحالفا لمساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام

ليتوانيا

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كييف - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الليتوانية أن ليتوانيا ستعمل على تشكيل تحالف لمساعدة أوكرانيا على إزالة الألغام، بحسب ما نقلته صحيفة "كييف إندبندنت".

وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسكاس، قدم الخطة في اجتماع 18 يوليو لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ، والمعروفة أيضا باسم قمة رامشتاين.

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