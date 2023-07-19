ليتوانيا تشكل تحالفا لمساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام
كييف - (د ب أ)
ذكرت وزارة الدفاع الليتوانية أن ليتوانيا ستعمل على تشكيل تحالف لمساعدة أوكرانيا على إزالة الألغام، بحسب ما نقلته صحيفة "كييف إندبندنت".
وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسكاس، قدم الخطة في اجتماع 18 يوليو لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ، والمعروفة أيضا باسم قمة رامشتاين.
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