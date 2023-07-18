كييف تعلن مواصلة العمل بميناء أوديسا عقب الهجمات الروسية

كييف - (د ب أ)



قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك، لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الهجمات الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل فشلت في تعطيل تشغيل ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضافت هومينيوك أن الهجوم استهدف البنية التحتية للميناء، وكان على الأرجح الهجوم الأكثر قوة وسط الشكوك بشأن تمديد صفقة الحبوب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هومينيوك إن حطام صواريخ "كاليبر" والطائرات المسيرة، خلال الليل، ألحق أضرارا بمرافق البنية التحتية لميناء أوديسا.

وكان مسؤولون في أوكرانيا قد صرحوا بأن روسيا شنت هجمات جوية استهدفت منطقة أوديسا على البحر الأسود ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وقال الجيش الأوكراني، عبرموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الجوي الأوكراني تمكنت من إسقاط ستة صواريخ كروز روسية طراز "كاليبر" و 21 طائرة مسيرة هجومية.

وأضاف الجيش أنه تم صد أربع طائرات مسيرة في منطقة ميكولايف المجاورة.

وتسبب حطام طائرات مسيرة روسية في حريق بمحطتي ميناء في أوديسا في 11 يوليو الجاري، بما في ذلك محطة للحبوب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتزم سؤال الأمم المتحدة وتركيا عما إذا كانا على استعداد لمواصلة دعم تصدير الحبوب من أوكرانيا بدون روسيا بعد أن أوقفت الاتفاقية.

يشار إلى أن هناك ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا، بجنوب أوكرانيا، تعد جزءا مما يطلق عليه صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، والتي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة.

والاتفاقية، التي أتاحت تصدير السلع الزراعية عبر البحر الأسود رغم الحرب، ذات أهمية بالغة للأمن الغذائي العالمي. وقد أعلنت روسيا، أمس الاثنين، إنهاء الاتفاقية في الوقت الحالي، وسط انتقادات دولية.