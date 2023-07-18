سول تكثف اختبارات الإشعاع على مياه البحر بسبب مخاوفها من فوكوشيما

سول - (د ب أ)

قالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن سول ستزيد بأكثر من الضعف عدد المواقع البحرية الخاضعة لاختبارات الإشعاع الطارئة، على خلفية المخاوف بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، في البحر، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن نائب وزير المحيطات بارك سونج هون قوله في مؤتمر صحفي دوري حول مسألة فوكوشيما، إن كوريا الجنوبية بدأت الشهر الماضي إجراء اختبارات إشعاعية على مياه المحيطات في 92 نقطة حول شبه الجزيرة الكورية، وإنها ستضيف 108 مواقع ساحلية أخرى لتعزيز مراقبة مستويات النشاط الإشعاعي.

وسيتم جمع العينات من البحار الكورية الجنوبية في الشرق والغرب والجنوب، وكذلك من المياه قبالة مدينة جيجو السياحية الجنوبية ومن المناطق البعيدة.

وتعتزم اليابان تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر قريبا ، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطة طوكيو تتفق مع معايير السلامة الخاصة بها، بعد مراجعة استمرت عامين.

وأضاف المسؤول الكوري أن بلاده ستستخدم "طريقة تحليل سريعة" لاستخلاص النتائج بطريقة سريعة ، بدلا من طرق التفتيش التقليدية التي عادة ما تستغرق أكثر من شهرين.

وأضاف : "سيستغرق الفحص نحو أربعة أيام للحصول على نتائج التحليل... وسنعلن بشكل يومي عن النتائج حين ظهورها."