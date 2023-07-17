بايدن يدعو نتنياهو لعقد لقاء في الولايات المتحدة

تل أبيب - (د ب ا):

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء في الولايات المتحدة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن دعوة بايدن جاءت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو اليوم الاثنين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

ولكن المكتب لم يذكر أن الاجتماع سوف يُعقد في البيت الأبيض مثلما كان يأمل نتنياهو على الأرجح .

وأضاف المكتب أنه تم توجيه الدعوة خلال اتصال هاتفي "دافئ وطويل " . ويعد هذا أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهور.

وجاء الاتصال الهاتفي قبل توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، مساء اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة.

كان بايدن قد وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق ، كما انتقد الإصلاح القضائي.