بايدن يدعو نتنياهو لعقد لقاء في الولايات المتحدة
تل أبيب - (د ب ا):
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء في الولايات المتحدة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن دعوة بايدن جاءت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو اليوم الاثنين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".
ولكن المكتب لم يذكر أن الاجتماع سوف يُعقد في البيت الأبيض مثلما كان يأمل نتنياهو على الأرجح .
وأضاف المكتب أنه تم توجيه الدعوة خلال اتصال هاتفي "دافئ وطويل " . ويعد هذا أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهور.
وجاء الاتصال الهاتفي قبل توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، مساء اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة.
كان بايدن قد وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق ، كما انتقد الإصلاح القضائي.
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات الطاقة للحصول على النشاط والحيوية تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
مع ارتفاع الأسعار.. كيف توفر في فاتورة الكهرباء شهرياً؟تفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
كيف تتخلص من إصفرار الأسنان بدون الذهاب للطبيب وبأقل تكلفة ؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
بأسعار تبدأ من 149 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة ملابس النساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: