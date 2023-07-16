بوتين: جميع محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية فشلت
موسكو - (د ب أ)
قلل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نجاحات الهجوم المضاد من جانب أوكرانيا، حيث قال في مقابلة تلفزيونية إن "جميع المحاولات" لاختراق الدفاعات الروسية قد فشلت.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت إحراز تقدم بطيء ولكن ملموس في محاولتها للتصدي لقوات الاحتلال الروسية، التي تستمر في ثلاث مناطق على الأقل تقع في جنوب وشرق البلاد.
كما ناقش بوتين توفير الولايات المتحدة للذخائر العنقودية لأوكرانيا، حيث قال إن روسيا سترد في حال تم استخدام القنابل ضد قواتها.
وقال مسؤولون قامت موسكو بتعيينهم في سيفاستوبول،إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للعديد من الطائرات بدون طيار الجوية والبحرية التي أطلقتها أوكرانيا ليلا في شبه الجزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
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