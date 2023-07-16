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BBC

مكتب نتنياهو يرجح خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى اليوم

11:30 ص الأحد 16 يوليه 2023
مكتب نتنياهو يرجح خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى اليوم

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ظل في المستشفى خلال الليلة الماضية، بعد أن تم نقله إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا الطبي، بعد ظهر أمس السبت، بحسب ما أكدته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاحد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن نتنياهو خضع لعدة فحوص في مركز شيبا الطبي، وجاءت كلها طبيعية، مضيفا أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مركز شيبا الطبي القول، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي / 73 عاما/ فقد وعيه أثناء تواجده في منزله، فسقط واصطدم برأسه.

وفي مقطع فيديو تم بثه في حوالي الساعة 0730 مساء أمس بالتوقيت المحلي، خاطب رئيس الوزراء المواطنين من داخل المستشفى الذي يتواجد فيه، موضحا: "لقد أمضيت بعض الوقت في طبريا أمس مع زوجتي، في الشمس، بدون أن ارتدي قبعة وبدون شرب ماء، وهي فكرة ليست جيده."

وقال متحدث في وقت لاحق إن نتنياهو كان يعاني من الجفاف.

ودخل نتنياهو المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.

جدير بالذكر أنه على غرار العديد من الدول، تعاني إسرائيل حاليا من موجة حر شديد.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مركز شيبا الطبي

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