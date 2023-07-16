زلزال بقوة 7.3 درجة.. تحذيرات من تسونامي في جزيرة ألاسكا
وكالات
ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة منطقة شبه جزيرة ألاسكا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسبما ذكرت "يورونيوز".
وأعلن المعهد الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة ألاسكا في وقت مبكر من صباح يوم الأحد،
وحذر من احتمال حدوث تسونامي، ووقع الزلزال على عمق 21 كيلومترا في شبه جزيرة ألاسكا الساعة 06,48 توقيت جرينتش.
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