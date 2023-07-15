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BBC

مكتب نتنياهو يعلن بقاءه في المستشفى بناء على توصية الأطباء

09:48 م السبت 15 يوليه 2023
مكتب نتنياهو يعلن بقاءه في المستشفى بناء على توصية الأطباء

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه بناء على توصية الأطباء سيبقى رئيس الحكومة في المستشفى للمراقبة وسيؤجل اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد إلى يوم الاثنين.

وقال نتنياهو اليوم السبت، بعد نقله إلى المستشفى"إنه بحالة جيدة جدا"، مضيفًا: "أشكر الرب، أنا بحالة جيدة جدا".

وظهر من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم عن نقل نتنياهو إلى مستشفى بالقرب من تل أبيب.

وأضاف المكتب أن نتنياهو في حالة مستقرة ويجري فحصه.

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نتنياهو نتنياهو داخل المستشفى رئيس الوزراء الإسرائيلي

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