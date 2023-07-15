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جولة مفاوضات جديدة في جدة بين طرفي الصراع في السودان

09:08 م السبت 15 يوليو 2023
جولة مفاوضات جديدة في جدة بين طرفي الصراع في السودان

السودان

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الرياض - (بي بي سي)

عاد ممثلون للجيش السوداني الى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع للخروج من أزمة الاقتتال المسلح بين الجانبين الذي دخل اليوم السبت الشهر الرابع.

وقال مصدر حكومي إن "وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات" مع قوات الدعم السريع. ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن راعياها السعودي والأميركي الشهر الماضي "تعليقها" إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار.

ولم تؤكد السعودية والولايات المتحدة بعد استئناف المحادثات بين الفصائل المتحاربة في السودان.

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