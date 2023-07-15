رئيس وزراء أثيوبيا يشيد بحكمة الرئيس السيسي ويوجه رسالة عن سد النهضة: الجميع رابح

وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ان بلاده لا تنوي أبدا الإضرار بدول حوض النيل، موضحا أن إثيوبيا ستظل تشارك هبة نهر النيل مع جيرانها، حيث يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة، وتعتبر الأمانة والوفاء بالعهود من سمات الإثيوبيين الحميدة والمعروفة، وهي جزء أصيل من تراث الشعب الإثيوبي وأيضا من ركائز السياسة الخارجية للحكومة الإثيوبية".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، "وانطلاقا من هذه القيم، نؤكد بأن إثيوبيا دولة لا تفرط في الأمانة ولا تنوي أبدا الإضرار بجيرانها لحكمة ربانية، اختار الله سبحانه وتعالى أرض الحبشة لكي تكون منبعا لنهر النيل العظيم، الذي يعتبر هبة وأمانة في آن واحد، وستظل إثيوبيا تراعى هذه الأمانة وتشارك جيرانها هذه الهبة الربانية وقد ظل نهر النيل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين باعتباره شريان حياة تجسدت فيه قوة العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة".

أثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة pic.twitter.com/wQqXa9htdU — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 15, 2023



وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي:"منذ القدم، ظلت إثيوبيا تشارك نهر النيل مع دول المصب، بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الهبة التي منحنا الله إياها، لم تكن سدى، بل لأننا نستطيع شعبا وحكومة بأن نتحمل المسؤولية المنوطة بنا، وأن هذه الهبة الربانية ستكون فائدتها للجميع أن قيم المسؤولية والعدالة التي تتميز بها إثيوبيا".

واستكمل آبي أحمد في بيانه "وقد وجدت اعترافا وتقديرا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد.. وهو ما يتم تأكيده اليوم بأن إثيوبيا شعبا وحكومة لن تلحق ضررا بأشقائها".

وأشاد آبي أحمد بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة في تنمية الدولة المصرية، مؤكدا أنّ سد النهضة سيكون له فوائد كبيرة للجميع، أهمها تخزينه للمياه بشكل كافي، معربا عن التزامه بالتعاون في المشاريع الحيوية التي تهدف إلى المصالح المشتركة بحيث يكون فيها الكل رابح.