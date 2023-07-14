كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بـ"ردع نووي ساحق"

وكالات:

هددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الجمعة، الولايات المتحدة بـ"ردع نووي ساحق" ما لم تتخل عمّا وصفته بـ "سياستها العدائية" ضد بيونج يانج، بحسب وسائل إعلام رسمية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ودافعت كيم يو جونج عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتباره دفاعا عن النفس.

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخا يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتر (622 ميلا) وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترا، قبل أن يسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وقال خبراء إن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وقالت كيم يو جونج في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "في ظل فرضية أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن سياستها المناهضة لكوريا الشمالية.. سنسعى جاهدين للتأسيس لأقوى ردع نووي ساحق".

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التجربة الصاروخية بأنها "دفاع عن النفس.. لحماية شبه الجزيرة الكورية من الوقوع في حرب نووية".

واضافت إنه لا يمكن لأحد أن يلوم بيونغ يانغ في مواجهة "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن.