بايدن: روسيا تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا تتدخل بالفعل في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، أن "روسيا تتدخل بشكل واضح في الانتخابات الأمريكية".

كما أكد بايدن أنه جادّ بشأن تبادل السجناء لتحرير الصحفي الأمريكي المسجون في روسيا.

ومنذ قليل، أوضح الرئيس الأمريكي، أن "الهجوم الأوكراني المضاد من شأنه تسريع المفاوضات مع روسيا".

وقال بايدن، إن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كانت ناجحة، مشيرا إلى أنهم يقفون عند منعطف تاريخي.

وأضاف، أن "انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو يعتبر إضافة نوعية للحلف".

وقال الرئيس الأمريكي: "مستعدون للدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو":، موضحا أن "المعركة ليست فقط من أجل أوكرانيا بل من أجل الحرية".

وأوضح بايدن، أن "الحلف مستعد لعقد اتفاقية أمنية مع أوكرانيا قبل انضمامها للناتو".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن "أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا أن "قمة الناتو أكدت على وحدة غير مسبوقة لدول الحلف".

وأشار إلى أن "الأمن والسلام في أوروبا ضروريان للأمن في الولايات المتحدة".

وأكد بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل الحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "بوتين سيقرر في النهاية أنه لن يستطيع مواصلة الحرب ضد أوكرانيا".