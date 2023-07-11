بسبب الاحتجاجات.. أمريكا تحث إسرائيل على احترام الحق في التجمع
وكالات
حث البيت الأبيض إسرائيل يوم الثلاثاء، على احترام الحق في التجمع السلمي بعد أن ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على عشرات المحتجين المعارضين، للجهود التي يبذلها ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمضي قدما في تعديلات قضائية مقترحة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نحث السلطات على حماية الحق في التجمع السلمي واحترامه... من الواضح أن هناك نقاشات ومداولات مهمة في إسرائيل بخصوص الخطة المقترحة. مثل هذه النقاشات هي جزء صحي من المناخ الديمقراطي الحيوي".
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