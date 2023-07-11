اعتقال أكثر من 40 شخصا من المحتجين ضد مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل

تل أبيب - (بي بي سي)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 40 شخصا خلال الاحتجاجات الواسعة ضد قرار الحكومة بالدفع نحو إقرار خطط تعديلات قضائية.

وتجمع المحتجون ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأغلقوا بعض الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن في العديد من المناطق.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين أغلقوا الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن المحاكم (غير المنتخبة) تمتلك سلطة كبيرة جدا على السياسيين المنتخبين.

وقد انطلقت الاحتجاجات بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي القراءة الأولى لمسودة مشروع التعديلات القانونية، التي يقول المحتجون إنها ستحد من صلاحيات المحكمة العليا.