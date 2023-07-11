إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يستولى على منزل فلسطيني بالقدس ويسلمه للمستوطنين

10:36 ص الثلاثاء 11 يوليو 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القدس - ( د ب أ )

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلاً فلسطينيًا في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس وأجبرت قاطنيه والمتضامنين على الخروج بالقوة، واستولت عليه، وسلّمته للمستوطنين.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم أن "قوات كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة وشرطة الاحتلال انتشرت في عقبة الخالدية بعد إخلاء عائلة صب لبن من منزلها".

وأكدت أن "مستوطنين اقتحموا منزل العائلة بحماية شرطة الاحتلال واستولوا عليه، ووضعوا شباكًا حديدية على نوافذه".

وكانت السلطات الإسرائيلية حددت الفترة الواقعة ما بين 28 يونيو حتى 13 يوليو الجاري لإخلاء عائلة صب لبن من منزلها.

جاء ذلك بعد أن حددت إسرائيل سابقًا يوم 11 يونيو الماضي لإخلاء العائلة من منزلها، لكنها لم تتمكن من تنفيذ القرار.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا سابقا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين نورا ومصطفى صب لبن؛ لإفساح المجال أمام جمعية "غاليتسيا" الاستيطانية- التي تعمل على إخلائه منذ عام 2010- للاستيلاء على العقار.

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منزل فلسطيني المستوطنين القدس المحتلة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market