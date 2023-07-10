إيران.. حريق هائل يلتهم جزءا من مصفاة نفط في ميناء بندر عباس

طهران - (د ب ا):

التهم حريق هائل، اليوم الإثنين، جزءا من مصفاة نفط "آفتاب" في ميناء بندر عباس، جنوب إيران.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الحريق اندلع في منطقة المصفاة في الساعة 15:00 وكان مرتبطا بناقلة وخزان هيدروكربوني.

وتابعت " فرق إطفاء من بندر عباس هرعوا إلى مصفاة آفتاب للعمل على إخماد الحريق".

كما أعلنت العلاقات العامة بجامعة هرمزجان للعلوم الطبية عن إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف وطائرة مروحية للطوارئ الجوية إلى موقع الحادث.

وقالت المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية إن الحريق الذي اندلع في صهاريج النفط في مدينة بندر عباس الصناعية بالخليج تسبب حتى الآن في ثماني إصابات.

وتعد شركة افتاب لتكرير النفط، أكبر مصدر للمشتقات النفطية في القطاع الخاص بالدولة وتقع في المدينة الصناعية بالخليج على بعد 35 كم من طريق بندر عباس- بندر لنغه.